MACRON DÉMISSION!, grita Francia. Mientras tanto en España…

Montserrat MestreEuropa, Política internacional

(Con videos).Por Montserrat Mestre.- Francia resiste en la calle a la embestida neoliberal y resurgen las demandas que ya se oyeron en boca del movimiento la Nuit Debout. Las protestas, que comenzaron contra un impuesto sobre los carburantes -que supuestamente debe financiar la transición hacia energías limpias- han ido sumando reivindicaciones, hoy ya se pide hasta la abolición de la V República Francesa para construir la VI. Este lunes,en París los conductores de ambulancia han sitiado la Asamblea Nacional de Francia, (video) los estudiantes secundarios han impedido las clases en colegios de toda Francia, mientras que los “chalecos amarillos” continúan paralizando el tráfico en la frontera con España por el paso de la Junquera, provocando retenciones kilométricas de camiones (video). Protestas de “chalecos amarillos” también tienen lugar desde hace semanas en la Isla de la Reunión, un territorio de ultramar francés en el Océano Índico, y allí Macron ya se atrevió a desplegar el ejército sin conseguir que la Isla volviera a la normalidad. Según Le Télégramme, en la isla “las escuelas están cerradas, los negocios vacíos, las calles desiertas, no hay transporte público y la economía está completamente paralizada. Las empresas han cerrado, los productores de leche tuvieron que tirarla por falta de recolección y los avicultores ya no pueden alimentar a sus animales”.

Mientras tanto en España…

En las elecciones autonómicas de Andalucía de ayer domingo, los votantes no tuvieron mejor idea que dar mayoría absoluta a las formaciones de derecha y ultraderecha, dejando sin ninguna posibilidad de gobernar a otra alternativa. El PSOE y Podemos- Izquierda Unida se hundieron sin paliativos. El 47% de los andaluces, pensó que la cosa no iba con ellos y se quedaron en su casa sin ir a votar y los que fueron premiaron al corrupto PP, a Ciudadanos –cuyo líder es apodado “falangito” por rescatar frases del fundador de la Falange- y a VOX, una escisión por la derecha del PP, más ultraderechista que Alternativa por Alemania. “Spain is different”, explicaba hace décadas en el exterior el ministro franquista Manuel Fraga -luego fundador de Alianza Popular, formación antecesora del PP- en un intento de blanquear la dictadura ante Europa. En el interior, sabemos que “is different” significa que por una cosa o por otra, el estado español no tiene arreglo. Ahora, que al fin el Parlamento había destituido del poder al corrupto PP, será muy difícil la continuidad del gobierno del Estado presidido por Pedro Sánchez. Andalucía ha metido en su Parlamento, por la puerta grande, a 12 diputados de la ultraderecha más salvaje de Europa -las ultraderechas europeas no tienen, como éstos, propuestas en contra de sus propios conciudadanos– y envía un senador ultraderechista a Madrid. Tomando palabras de Simón Bolívar, ¡Nunca seremos dichosos, nunca!, si seguimos en este Estado español.

“Macron, estás jodido, los bretones están en la calle”

Los “chalecos amarillos” no sólo sirven para identifificar al movimiento sino para escribir todo tipo de quejas, pero la que triunfa es la cólera hacia Macron. A continuación, una seleccción de las mejores. MM

