CARTA DESDE BARCELONA. ¡Hay noticias de Gurb! Extraterrestres recorren nuestro sistema solar

Juan José SalinasPolítica internacional

La excelente editora de Pájaro Rojo en Barcelona, Montserrat Mestre, se encuentra malita, que es como se dice allí de quienes tienen quebrantada su salud. No obstante, me envía una misiva en la que me insta a publicar notas que ella no puede subir, y al hacerlo me chucea recordándome que soy ciudadano español (lo que entraña un leve reproche porque a pesar de haber vivido en la ciudad condal, no soy catalanista… pero es que a pesar de ser hijo y nieto de vascos-navarros tampoco soy abertzale, mi nacionalismo apenas alcanza para estos lares). Como no se trata de nada personal, me tomo el atrevimiento, en homenaje a Montse, de publicarla. La primera noticia que da me deja boquiabierto como si fuera papanatas…

El principal astrónomo de Harvard afirma que una nave alienígena está cerca de la Tierra

Una nave extraterrestre está recorriendo nuestro sistema solar desde hace un año. Lo ha dicho el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, el Dr. Loeb, en declaraciones al Washington Post. Según los cálculos del Dr. Loeb la nave alienígena está ahora navegando más allá de Júpiter (es decir, muy cerca de la Tierra, ya que la distancia hasta Júpiter ha de ser muy pequeña para un vehículo llegado de otros sistemas solares). Loeb es un científico muy prestigioso y hace meses que Russia Today le está publicando estas declaraciones. Los rusos siempre han prestado atención a estos temas.

Así respeta el gobierno de España a la oposición política mientras pretende dar lecciones de democracia al presidente Nicolás Maduro

Siguen los atropellos contra los derechos humanos de los presos políticos catalanes: en la cárcel de Madrid, los guardias les han quitado selectivamente cualquier prenda de color amarillo (el color universal de los presos políticos) y hasta la revista de humor El Jueves. Esto es España, el Estado que dice que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. En Venezuela ¡donde Guaido campa a sus anchas en libertad! Y eso no es nada comparado con las condiciones en cómo fueron trasladados de las prisiones en Cataluña -a las cuales los habían derivado después de la instrucción de la causa en el Supremo- de vuelta a las cárceles madrileñas a la espera inminente del juicio. Cabe recordar que no han sido juzgados ni condenados y están en prisión preventiva. Los cargos políticos catalanes del gobierno del presidente Puigdemont, y los dirigentes de las organizaciones sociales del soberanismo, fueron conducidos a Madrid por la Guardia Civil, en unas condiciones que seguramente no tardarán en copiar los EEUU para trasladar prisioneros a Guantánamo, y similares a las que vimos en la ficción, en el traslado del famoso psicópata Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, o El silencio de los inocentes, como se tradujo en Latinoamérica. Los llevaron en un autobus sin asientos, dotado en su interior de “celdas individuales”, que son unas cajas metálicas de 90 de ancho, por 1,60 de alto y 1,20 de fondo -medidas similares a las del baño de un avión- con un asiento rígido al cual iban sujetos por un cinturón eléctrico que controlaban los guardias desde fuera. La caja metálica llamada “celda individual” no tiene ventanas, está iluminada permanentemente con luz artificial y una cámara graba todo lo que ocurre en su interior. Así, durante un trayecto de 600 km, 8 horas, sin paradas. Espero que este video se pueda ver y se pueda apreciar la dimensión del ensañamiento con que trata el estado español a sus disidentes. Muchos nos preguntamos si el estado español responderá alguna vez ante una JUSTICIA con mayúsculas por esto. No lo sabemos, pero tal vez nunca lo paguen, como nunca ha respondido el estado español por la infamia cometida con Cuauhtémoc o Túpac Amaru. Pero lo que sí sabemos es que estas afrentas contra un pueblo pacífico como el de Cataluña, no se van a borrar por los siglos de los siglos. En la intimidad de nuestras casas, nos preguntamos, ¿qué creerá que está haciendo Pedro Sánchez, ese presidente sobrevenido gracias a la corrupción del PP que hizo insostenible el gobierno de Rajoy? A la luz del despropósito de la injerencia en Venezuela que capitanea Sánchez ante la UE, todo parece indicar que el estado español ha vuelto a sus más vergonzosas andadas colonialistas. Y Cataluña es colonia, para la mentalidad imperial española.

Ayer unos manifestantes catalanes lanzaron bosta de vaca frente a unos juzgados y pintaron en la calle que ” la justicia española es una mierda”. Pues el fiscal del estado español ha dicho que esa protesta es un “ataque al estado de derecho”… Ahhh pero el estado español reconoce como legítimo gobernante de Venezuela a un tipo que se ha autoproclamado en la calle.🤪😜😳

El presidente Pedro Sánchez tiene suerte que yo ande mal de salud, porque si no escribiría un artículo, a ver si le da un poco de vergüenza. Algo titulado así como: “Pedro Sánchez, un tipo a cuyos nietos les dará vergüenza estudiar historia”. Y también me dirigiría hasta a los franquistas y falangistas, diciéndoles que Franco los hubiera repudiado por lo que le están haciendo a Venezuela. ¡Deberías escribirlo tú! ¿No es que te reivindicas español de pura cepa?

Es muy probable que Pedro Sánchez esté metiéndose con Venezuela para desviar la atención de los problemas internos: empieza el juicio a los políticos catalanes y se lo seguirá en todo el mundo. Hay pedidos de acreditación de periodistas rusos, iraníes, chinos, belgas, franceses alemanes, etc etc. Y su gobierno tiene rifirrafes con los gobernantes catalanes todos los días. Por otra parte, Sánchez está sin presupuestos, y los apoyos que le permitieron ganar la moción de censura (y ser investido presidente) ya no los tiene. PODEMOS, inmerso en su propia debacle, no le aprueba los presupuestos por que no cumplen lo pactado, y aunque necesita el apoyo de los soberanistas catalanes, ni ERC ni el PdeCat pueden aprobarle los presupuestos mientras sigue adelante con el castigo a los catalanes.

