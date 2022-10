CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN. Michael Hudson propone una hoja de ruta para escapar del dominio de los Estados Unidos

Introito de Jorge Mancinelli:

Keynes propuso un principio según el cual si un país (pensaba entonces en EEUU) registraba superávits crónicos, eso sería un signo de su proteccionismo o de su negativa a apoyar una economía mutuamente resistente, y sus créditos comenzarían a extinguirse, junto con las deudas bancarias de los países cuyas economías impedían su capacidad de equilibrar sus pagos internacionales y respaldar y apoyar su moneda.

Los arreglos propuestos hoy ciertamente respaldarían los préstamos entre los bancos miembros, pero no con el fin de respaldar la fuga de capitales (el uso principal de los préstamos del FMI, cuando parece probable que se elijan gobiernos de "izquierda"), y el FMI y su alternativa asociada al Banco Mundial no impondría planes de austeridad y políticas antiobreras a los deudores. La doctrina económica promovería la autosuficiencia en alimentos y artículos de primera necesidad, y promovería la formación tangible de capital agrícola e industrial, no la financiarización.

El sistema monetario internacional basado en la propuesta de White (Usa) tenía, frente al de Keynes, una asimetría y es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convertía en el regulador de las relaciones monetarias entre los países miembros, pero la capacidad de crear liquidez en el sistema dependía de Estados Unidos. De esta manera, para que hubiese suficiente liquidez resultaba necesario que Estados Unidos tuviera déficit en la balanza de pagos y lanzase de este modo dólares al mercado mundial, lo que haría posible la financiación del comercio y del movimiento de capitales, que crecerían a medida que la economía mundial se recuperara de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial.

Este sistema, si bien es cierto que permitió cierta estabilidad monetaria y contribuyó –como un factor más– al crecimiento de posguerra de los países desarrollados, favoreció la expansión internacional de Estados Unidos, tanto de las bases militares en el exterior como de las empresas multinacionales. Un sistema de esta naturaleza empezó a mostrar sus primeras grietas en los años sesenta, frente a lo que hubo que introducir medidas que salieran al paso de la situación: pool del oro, creación de los Derechos Especiales de Giro, y la aceptación de dos mercados que fijaran el precio del dólar con relación al oro, uno libre para las transacciones privadas, y otro oficial de 35 dólares la onza de oro.

Es imposible rastrear la turbulencia geoeconómica inherente a los “dolores de parto” del mundo multipolar sin las ideas del profesor Michael Hudson de la Universidad de Missouri, y autor del ya seminal ‘The Destiny of Civilization’ (El destino de la civilización: capitalismo financiero, capitalismo industrial o socialismo). (1)

En su último ensayo (2) , el profesor Hudson profundiza en las políticas económicas/financieras suicidas de Alemania; su efecto sobre el euro, que ya está cayendo, y sugiere algunas posibilidades para una rápida integración de Eurasia y el Sur Global en su conjunto para tratar de romper el dominio del Hegemón.

Eso condujo a una serie de intercambios de correos electrónicos, especialmente sobre el papel futuro del yuan, donde Hudson comentó:

“Los chinos con los que he hablado durante años y años no esperaban que el dólar se debilitara. No están llorando por su ascenso, pero están preocupados por la fuga de capitales de China, ya que creo que después del Congreso del Partido (que culminó ayer, ver notas siguientes. N. del E.) habrá medidas enérgicas contra la defensa del libre mercado de Shangái. La presión por los cambios que se avecinan lleva mucho tiempo acumulándose. El espíritu de reforma para frenar los ‘mercados libres’ se estaba extendiendo entre los estudiantes hace más de una década, y ha ido ascendiendo en la jerarquía del Partido”.

Sobre el tema clave de que Rusia sólo acepte el pago de la energía en rublos, Hudson tocó un punto que rara vez se examina fuera de Rusia: “Realmente no quieren que se les pague solo en rublos. Eso es lo único que Rusia no necesita, porque simplemente puede imprimirlos. Solo necesita rublos para equilibrar sus pagos internacionales, para estabilizar el tipo de cambio, no para impulsarlo”.

Lo que nos lleva a los acuerdos en yuanes: “Recibir pagos en yuanes es como recibir pagos en oro: un activo internacional que todos los países desean como una moneda no fiduciaria que tiene un valor si uno lo vende (a diferencia del dólar ahora, que puede simplemente ser confiscado o, en última instancia, abandonado). Lo que Rusia realmente necesita son insumos industriales críticos como chips de computadora. Podría pedirle a China que los importe con el yuan que proporciona Rusia”.

El profesor Hudson accedió amablemente a responder en detalle algunas preguntas sobre los procesos geoeconómicos extremadamente complejos que están en juego en Eurasia.

El regreso de Keynes

The Cradle: Los BRICS están estudiando la adopción de una moneda común, incluidos todos ellos y, esperamos, también los BRICS+ ampliados. ¿Cómo se podría implementar eso en la práctica? Es difícil ver al Banco Central de Brasil armonizando con los rusos y el Banco Popular de China. ¿Implicaría eso solo inversión, a través del banco de desarrollo BRICS? ¿Eso se basaría en materias primas + oro? ¿Cómo encaja el yuan? ¿Se basa el enfoque BRICS en las discusiones actuales de la Unión Económica de Eurasia (EAEU) con los chinos, dirigidas por Sergey Glazyev ? (3) ¿La cumbre de Samarcanda avanzó, prácticamente, en la interconexión de los BRICS y la OCS (4)?

Hudson: “Cualquier idea de una moneda común debe comenzar con un acuerdo de intercambio de moneda entre los países miembros existentes. La mayor parte del comercio será en sus propias monedas. Pero para resolver los inevitables desequilibrios (superávit y déficit de la balanza de pagos), un nuevo Banco Central creará una moneda artificial.

Superficialmente, esto puede parecerse a los Derechos Especiales de Giro (DEG) creados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en gran parte para financiar el déficit de EEUU en la cuenta militar y el creciente servicio de la deuda de los deudores del Sur Global a los prestamistas de EEUU. Pero el arreglo se parecerá mucho más al ‘bancor’ (5) propuesto por John Maynard Keynes en 1944. Los países deficitarios podrían sacar una cuota específica de bancors, cuya valoración se establecería mediante una selección común de precios y tipos de cambio. Los bancors (y su propia moneda) se utilizarían para pagar a los países con superávit.

Pero a diferencia del sistema de DEG (derechos especiales de giro) del FMI, el objetivo de este nuevo Banco Central alternativo no será simplemente subvencionar y subsidiar la polarización económica y el endeudamiento. Keynes propuso un principio según el cual si un país (pensaba entonces en EEUU) registraba superávits crónicos, eso sería un signo de su proteccionismo o de su negativa a apoyar una economía mutuamente resistente, y sus créditos comenzarían a extinguirse, junto con las deudas bancarias de los países cuyas economías impedían su capacidad de equilibrar sus pagos internacionales y respaldar y apoyar su moneda.

Los arreglos propuestos hoy ciertamente respaldarían los préstamos entre los bancos miembros, pero no con el fin de respaldar la fuga de capitales (el uso principal de los préstamos del FMI, cuando parece probable que se elijan gobiernos de “izquierda”), y el FMI y su alternativa asociada al Banco Mundial no impondría planes de austeridad y políticas antiobreras a los deudores. La doctrina económica promovería la autosuficiencia en alimentos y artículos de primera necesidad, y promovería la formación tangible de capital agrícola e industrial, no la financiarización.

Es probable que el oro también sea un elemento de las reservas monetarias internacionales de estos países, simplemente porque el oro es una mercancía que cientos de años de práctica mundial ya han acordado como aceptable y políticamente neutral. Pero el oro sería un medio para liquidar las balanzas de pagos, no para definir la moneda nacional. Estos saldos, por supuesto, se extenderían al comercio y la inversión con los países occidentales que no forman parte de este banco. El oro sería un medio aceptable para liquidar los saldos de la deuda occidental con el nuevo banco centrado en Eurasia. Eso sería un vehículo para los pagos que los países occidentales no podrían simplemente repudiar, siempre y cuando el oro se mantuviera en manos de los nuevos miembros del banco, ya no en Nueva York o Londres, como ha sido la peligrosa práctica desde 1945.

En una reunión para crear tal banco, China estaría en una posición dominante similar a la que disfrutó EEUU en 1944 en Bretton Woods. Pero su filosofía de funcionamiento sería bastante diferente. El objetivo sería desarrollar las economías de los miembros del banco, con una planificación a largo plazo o patrones comerciales que parezcan más apropiados para sus economías para evitar el tipo de relaciones de dependencia y adquisiciones de privatizaciones que han caracterizado la política del FMI y el Banco Mundial.

Estos objetivos de desarrollo incluirían la reforma agraria, la reestructuración industrial y financiera y la reforma fiscal, así como reformas bancarias y crediticias internas. Las discusiones en las reuniones de la OSC /5 parecen haber preparado el terreno para establecer una armonía general de intereses en la creación de reformas en este sentido”.

Eurasia o el fracaso

A mediano plazo, ¿es factible esperar que los industriales alemanes, contemplando el páramo que se avecina y su propia desaparición, se rebelen en masa contra las sanciones comerciales/financieras impuestas por la OTAN contra Rusia y obliguen a Berlín a abrir Nord Stream 2? Gazprom garantiza que el oleoducto es recuperable. No es necesario unirse a la OCS para que eso suceda…

“Es poco probable que los industriales alemanes actúen para evitar la desindustrialización de su país, dado el dominio absoluto de EEUU y la OTAN sobre la política de la zona euro y los últimos 75 años de intromisión política por parte de funcionarios estadounidenses. Es más probable que los jefes de las empresas alemanas intenten sobrevivir con la mayor riqueza personal y corporativa intacta posible después de que Alemania se convierta en un desastre económico del tipo de un estado báltico.

Ya se ha hablado de trasladar la producción, y la gestión, a los EEUU, lo que impedirá que Alemania obtenga energía, metales y otros materiales esenciales de cualquier proveedor que no esté controlado por los intereses estadounidenses y sus aliados.

La gran pregunta es si las empresas alemanas emigrarían a las nuevas economías euroasiáticas, cuyo crecimiento industrial y prosperidad parecen eclipsar con creces al de EEUU.

Por supuesto, las tuberías de Nord Stream son recuperables. Esa es precisamente la razón por la cual la presión política estadounidense del secretario de Estado Blinken ha sido tan insistente para que Alemania, Italia y otros países europeos redoblen sus esfuerzos para aislar sus economías del comercio y la inversión con Rusia, Irán, China y otros países cuyo crecimiento EEUU está tratando de frenar e interrumpir.”

Cómo escapar del “no hay alternativa”

¿Estamos llegando al punto en el que los actores clave del Sur Global -más de 100 naciones- finalmente se ponen de acuerdo y deciden ir a por todas y evitar que EEUU mantenga la economía global neoliberal artificial en un estado de coma perpetuo? Esto significa que la única opción posible, como usted ha señalado, es establecer una moneda mundial paralela que evite el dólar estadounidense, mientras los sospechosos habituales hacen flotar la noción de un Bretton Woods III en el mejor de los casos. ¿Es el casino financiero FIRE (finanzas, seguros, bienes raíces) lo suficientemente omnipotente como para aplastar cualquier posible competencia? ¿Contempla algún otro mecanismo práctico aparte de lo que están discutiendo los BRICS/UEE/OCS?

— Hace uno o dos años parecía que la tarea de diseñar un sistema monetario, crediticio y de comercio mundial alternativo completo era tan compleja que los detalles apenas podían ser pensados. Pero las sanciones estadounidenses han demostrado ser el catalizador necesario para hacer que tales discusiones sean pragmáticamente urgentes.

La confiscación de las reservas de oro de Venezuela en Londres y sus inversiones estadounidenses, la confiscación de $300 mil millones de las reservas de divisas extranjeras de Rusia en EEUU y Europa, y su amenaza de hacer lo mismo con China y otros países que se resisten a la política exterior estadounidense ha hecho que la desdolarización sea urgente. He explicado la lógica en muchos puntos, desde mi artículo del Club Valdai (con Radhika Desai) hasta mi libro reciente sobre ‘El Destino de la Civilización’, la serie de conferencias que preparé para Hong Kong y la Universidad Global para la Sostenibilidad.

Tener valores denominados en dólares, e incluso tener oro o inversiones en EEUU y Europa, ya no es una opción segura. Está claro que el mundo se está dividiendo en dos tipos de economías bastante diferentes, y que los diplomáticos estadounidenses y sus satélites europeos están dispuestos a romper el orden económico existente con la esperanza de que la creación de una crisis disruptiva les permita salir victoriosos y a flote.

También está claro que el sometimiento al FMI y sus planes de austeridad son un suicidio económico, y que seguir al Banco Mundial y su doctrina neoliberal de dependencia internacional es autodestructivo.

El resultado ha sido la creación de una sobrecarga impagable de deudas denominadas en dólares estadounidenses. Estas deudas no pueden pagarse sin pedir prestado al FMI y aceptar términos y condiciones de rendición económica a los especuladores y privatizadores estadounidenses.

La única alternativa a la imposición de la austeridad económica a sí mismos es retirarse de la trampa del dólar en la que se encuentra la economía de “libre mercado” patrocinada por EEUU (mercados libres de la protección del gobierno, y libres de la capacidad del gobierno para recuperar los daños ambientales de las empresas petroleras y mineras de EEUU y la dependencia industrial y alimentaria asociada) es hacer una ruptura limpia.

La ruptura será difícil y la diplomacia estadounidense hará todo lo posible para interrumpir la creación de un orden económico más resistente. Pero la política estadounidense ha creado un estado global de dependencia en el que, literalmente, no hay más ni otra alternativa que romper”

¿Puerta de salida para Alemania?

¿Cuál es su análisis sobre GAZPROM que confirma que la Línea B del Nord Stream 2 no fue tocada por el Terror del Gasoducto? Esto significa que Nord Stream 2 está prácticamente listo para funcionar, con una capacidad para bombear 27.500 millones de metros cúbicos de gas al año, lo que representa la mitad de la capacidad total del Nord Stream, dañado. Así que Alemania no está condenada. Esto abre un capítulo completamente nuevo; una solución que dependerá de una decisión política seria por parte del gobierno alemán.

“Aquí está el truco: Rusia ciertamente no volverá a asumir el costo, solo para que exploten el oleoducto. Dependerá de Alemania. Apuesto a que el régimen actual dice “No”. Eso debería generar un ascenso interesante de los partidos alternativos.

El problema final es que la única forma en que Alemania puede restaurar el comercio con Rusia es retirarse de la OTAN, dándose cuenta de que es la principal víctima de la guerra de la OTAN. Esto solo podría tener éxito extendiéndose a Italia, y también a Grecia (por no protegerla contra Turquía, desde Chipre). Eso parece una lucha larga.

Tal vez sea más fácil para la industria alemana hacer las maletas y trasladarse a Rusia para ayudar a modernizar su producción industrial, especialmente BASF para la química, Siemens para la ingeniería, etc. Si las empresas alemanas se trasladan a EEUU para obtener gas, esto se percibirá como una incursión de EEUU en la industria alemana, captando su liderazgo para EEUU. Aun así, esto no tendrá éxito, dada la economía postindustrializada de EEUU.

Por tanto, la industria alemana sólo puede avanzar hacia el este si crea su propio partido político como partido nacionalista anti-OTAN. La constitución de la UE obligaría a Alemania a retirarse de la UE, lo que se antepone a los intereses de la OTAN a nivel federal. El siguiente escenario es discutir la entrada de Alemania en la OCS. Hagamos apuestas sobre cuánto tiempo llevará eso”.

—-

Notas

1/ El libro explica por qué EEUU y otras economías occidentales han perdido su antiguo impulso: una estrecha clase rentista ha ganado el control y se ha convertido en el nuevo planificador central, utilizando su poder para drenar los ingresos de la mano de obra y la industria cada vez más endeudadas y de alto costo. La enfermedad estadounidense de la desindustrialización ha resultado de que los costos de producción industrial están inflados por las rentas económicas extraídas por esta clase bajo el sistema de capitalismo monopolista financiarizado que ahora prevalece en todo Occidente.

2/ Michael Hudson habla sobre el euro sin Alemania (https://lahaine.org/dG7C)

3/ Exclusivo: El ruso Sergey Glazyev presenta el nuevo sistema financiero global (thecradle.co)

4/ La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) es una organización intergubernamental fundada el 15 de junio de 2001 por los líderes de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, países que, con excepción del último, fueron miembros del grupo de los Cinco de Shanghái, precursor de la OCS, fundado el 26 de abril de 1996. Desde su creación, la organización ha expandido su membresía a nueve estados; India y Pakistán se unieron en junio de 2017, e Irán lo hizo en septiembre de 2022.

5/ El Bancor fue una propuesta de unidad monetaria internacional ideada por el economista John Maynard Keynes como líder de la delegación británica a las negociaciones que establecieron los Acuerdos de Bretton Woods. Sin embargo, el bancor no fue instrumentado como moneda global, empleándose en su lugar el dólar estadounidense.