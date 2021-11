EUSKADI: Francia juzgará al ex dirigente de ETA promotor del desarme de la organización

Juan José SalinasEspañola, Política internacional, Sin categoría

El 20 de octubre de 2011 la organización ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Ahora, en otro 20 de octubre, el de 2020, será juzgado en Francia por antiguos casos de terrorismo, uno de los dirigentes históricos de la organización y quien fue el principal impulsor del abandono de la lucha armada. Un medio francés lo entrevistó en París, donde está en arresto domiciliario desde el pasado mes de julio. El presidente francés Macron ya se pronunció al respecto, diciendo que ni la reconciliación política, ni dejar las armas, aportan nada al proceso judicial, ni merece la amnistía. MM

El ex líder de ETA relata por primera vez su vida clandestina y de negociador: “Los Estados no pueden hacer públicas estas discusiones”

Josu Ternera, líder histórico de ETA, repasa en exclusiva para Marianne sus diecisiete años en la clandestinidad. El que fue artífice del desarme del grupo separatista vasco cuenta su vida de clandestinidad y diplomacia secreta. Será juzgado del 19 al 22 de octubre en París por casos de terrorismo.

Durante mucho tiempo ha sido un hombre que vivió en las sombras y el secreto. Nadie reconoce a Josu Ternera, un día de octubre, en este centro de zinc en París. Su cráneo es calvo, su rostro ha envejecido, pero los ojos se mantienen atentos. En la cabeza, una boina negra, emblema de los vascos; en su tobillo, una pulsera electrónica. El líder histórico de la organización vasca Euskadi ta Askatusana, más conocida como ETA, se encuentra bajo arresto domiciliario en la región de París desde julio de 2020.

José Antonio Urrutikoetxea, ese es su verdadero nombre, había estado prófugo desde 2002, perseguido por los servicios antiterroristas franceses y españoles. No fue hasta el 16 de mayo de 2019 que terminó esta persecución: los policías de la DGSI lo arrestaron alrededor de las 7 de la mañana en el estacionamiento de un hospital en Sallanches (en la Alta Saboya, a 592 km al sudeste de París, región de los Alpes), mientras estaba a punto de ser operado de un tumor.

Con 69 años, este hombre nacido cerca de Bilbao, en el País Vasco español, tiene medio siglo al servicio de la causa separatista vasca. Se incorporó a ETA incluso antes de la mayoría de edad, luego se abrió camino entre sus filas. Ladrón de dinero y explosivos, intermediario con la guerrilla latinoamericana, a los 25 años a duras penas escapó de un ataque con bomba lapa colocada debajo de su automóvil. En 1987, fue catapultado al puesto número 1 del grupo, hasta 1989, los años más letales de la oganización. Desde el nacimiento de la organización bajo la dictadura franquista hasta su “alto el fuego permanente” en 2011, se calcula que 829 personas han muerto por balas o bombas de ETA a ambos lados de los Pirineos.

Arrepentimiento

“Ha habido víctimas de todos lados y todavía hay demasiadas víctimas en este conflicto. Dos bandos se enfrentaron. Se han producido daños en ambos lados. Y lamento sinceramente todo el sufrimiento que se ha causado ”, dice Josu Ternera en francés con fuerte acento español. Desde atentados con coches bomba hasta negociaciones secretas de paz con Madrid, Josu Ternera ha sido testigo de una historia franco-española abierta, llena de resentimiento y sufrimiento. Él resume, más que nadie, el desarrollo y las ambigüedades de la organización terrorista.

En una cinta de audio enviada al diario vasco Gara el 3 de mayo de 2018, es su voz la que informa de la disolución definitiva, con estas palabras: “ETA quiere informar al pueblo vasco del final de su viaje”. Era el fin de medio siglo de violencia. Poco se sabía entre bastidores de este desmantelamiento que se había vuelto unilateral a lo largo de los años. “El trabajo subterráneo ha sido inmenso y peligroso”, testifica hoy el ex líder vasco. “Fue un proceso largo. Y muy a menudo consistía en convencer a la gente de mi propio lado. Incluso diría que el proceso de maduración fue demasiado largo … ”

Esta es la primera vez que habla de ese camino. Explorar la vida secreta de Josu Ternera es perderse en la encrucijada de la justicia antiterrorista y la diplomacia secreta. El ex líder es categórico: ha pasado los últimos diecisiete años “resolviendo el último y más antiguo conflicto armado en Europa Occidental”.

2002-2005: Pase a la clandestinidad

Estas conversaciones de paz comenzaron con una huida: en noviembre de 2002, Ternera se convirtió en fugitivo. Aprovechó un viaje a Suiza para eludir al Tribunal Supremo español, que lo buscaba para responder por un atentado en un cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987.

“Cuando llegó el momento de pasar a la clandestinidad, mi objetivo era no dejar que este conflicto se pudriera en manos de las generaciones futuras. Eso es lo que estaba en mi cabeza todo el tiempo”, dijo. En ese momento, ETA estaba fragmentada, debilitada por una ola de redadas en 2003-2004, pero aún albergaba hombres, ideas radicales y capacidad de matar. Sus escondites (zulos, en euskera) contenían muchas armas automáticas y probablemente toneladas de explosivos. En agosto de 2004, desde la cárcel, los arrepentidos de ETA suplicaron a sus dirigentes que se rindieran, aunque la derrota tuviera un sabor amargo: “Esta lucha armada que hemos desarrollado ya no sirve. (…) Es morir a fuego lento ”, escribieron en una carta. ¿Cuánto tiempo tarda en extinguirse una organización terrorista? No todos los veteranos están dispuestos a rendirse. La nueva generación, más radical, más rígida que sus mayores, educada en la guerra callejera, es la más difícil de convencer.

2005-2006: Negociaciones de paz con el gobierno de Rodríguez Zapatero en Noruega

Aunque fugitivo, Josu Ternera fue a Suiza en junio de 2005 escoltado… por la policía federal. Junto a otros dos interlocutores de ETA, fue designado para dialogar con el gobierno español de Rodríguez Zapatero. Desde Ginebra, parten en jet privado hacia Oslo, Noruega, a terreno neutral. “Todo fue oficial, pero secreto”, dijo el ex dirigente. “Llegamos de noche. Por la mañana, nos recibió el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega. Las negociaciones continuaron hasta que se llegó a un acuerdo. Negociamos punto por punto, coma por coma. Estas negociaciones secretas conducen a la declaración de la gran tregua de 2006.

Para convencer a sus camaradas vascos atrincherados, el “negociador” Ternera se encuentra con ellos en secreto en sus tierras de retiro: en las Landas, los Pirineos Atlánticos, el Limosín … “Han sido necesarios decenas o incluso centenares de encuentros con personas de mi propio campamento. Pero también con personas de la sociedad civil del País Vasco, o miembros de organismos internacionales, que podían facilitar los distintos contactos ”. Un reto, sobre todo para convencer al ala dura del grupo: “No lo voy a negar: no ha sido fácil. ”

Según Ternera, las autoridades españolas le habían entregado “un salvoconducto“. “Cada paso que dimos tenía que ser discutido. Se solicitaron garantías a la parte española. La ubicación de la reunión física era segura. ”

Estos encuentros no reconocidos no aparecen en los titulares. “Esta es la condición para la eficiencia. Los Estados no pueden hacer públicos estos debates cuando están en curso. Esto se hace necesariamente bajo la égida de facilitadores, en una forma de diplomacia mitad estatal, mitad privada “, dice su abogado.

Pero poco después, el núcleo de ETA destituyó a Ternera. La tregua terminó con un atentado en el aeropuerto de Madrid el 30 de diciembre de 2006.

2011: Vuelta a la clandestinidad y regreso a Oslo

De vuelta a la clandestinidad en 2007, Ternera es discreto, invisible. Vive en Francia con identidades falsas. “No podía utilizar mi nombre, pero tenía una vida normal”, dice. Se instala en una casa en Durban-sur-Arize, un pueblo de 180 almas en Ariège (región de Occitania), sin teléfono, sin medios de transporte y sin dinero. Los Pirineos franceses han sido a menudo una tierra de reserva para los veteranos de ETA. Vive la mayor parte del tiempo solo, bajo el nombre de Daniel, y se presenta a sus vecinos como profesor de Historia.

No fue hasta finales de 2011 que Josu Ternera voló de regreso a Oslo con un pasaporte diplomático. Forma parte de una delegación de miembros de ETA para discutir el desarme. Noruega les concede residencia. Una vez más, el futuro del País Vasco se juega en el reino escandinavo. “Pero el gobierno español no irá allí”, lamenta.

Las negociaciones siguen adelante de todos modos, pero pronto se estancan. Dieciocho meses después del alto el fuego, ETA aún no ha iniciado su desarme. Noruega finalmente expulsó a los tres hombres en marzo de 2013. Por lo tanto, sin un interlocutor estatal, la organización continuará este proceso “unilateralmente” y lentamente.

2013: La fuga de Ariège

Cuatro meses después, el 16 de julio de 2013, la policía llamó a la puerta de la casa donde se ocultaba Ternera. Demasiado tarde: los vio. Se evaporó. Los investigadores sólo encontraron en el lugar a su pareja Agnès y a su hija, Malu, nacida en marzo. Se llevaron discos duros, USB y claves de cifrado PGP. Agnès solo se ponía en contacto con él a través de cabinas telefónicas o tarjetas prepagas.

Jose Antonio Urrutikoetxea vuelve a fugarse. Según una información anónima a la policía, durante esta nueva huida habría encontrado refugio con un alcalde de Gers (en la región de Occitania). Su último escondite será un chalet de montaña, en Saint-Nicolas de Véroce, en la Alta Saboya, a 30 minutos del hospital donde fue detenido.

La hora de las investigaciones

Al mismo tiempo era perseguido por la justicia francesa. A pesar de sus negociaciones para el fin de la organización, sigue siendo sospechoso de ser el instigador de los llamados comandos “itinerantes” de ETA, y debe responder, siempre en Francia, de “dos expedientes distintos”, según confirma a Marianne una magistrada de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, por hechos ocurridos entre 2002 y 2005, “período en el que la actividad clandestina de la organización siguió siendo significativa, así como entre 2010 y 2013 ”.

En 2004, su ADN fue descubierto durante los registros de dos escondites de miembros de ETA: en un trapo en un apartamento en Lourdes (Altos Pirineos) así como en varias prendas incautadas en una caja en Villeneuve-sur-Lot (en Occitania). Explica que esas reuniones secretas estaban vinculadas a las negociaciones de paz, pero estos elementos dieron lugar a que fuera condenado en ausencia a cinco años de prisión en 2010 por “participar en una asociación delictiva con miras a preparar un acto de terrorismo”.

Según la sentencia del Tribunal Penal de París, que obtuvo Marianne, Josu Ternera “parece ser el principal líder de la organización terrorista ETA y representa un peligro especialmente grave para la seguridad pública”. También se le acusa de haber participado, por su pertenencia a la organización vasca, en “una reunión clandestina” con … el presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluis Carod-Rovira. (N.de la E.: En 2004, Carod-Rovira era el máximo dirigente de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y ocupaba la vicepresidencia del gobierno catalán, gobernado en coalición con los socialistas y los ecologistas catalanes. El encuentro de Carod-Rovira con dirigentes de ETA en el sur de Francia -en un momento en que ocupaba la presidencia en funciones de Cataluña por un viaje oficial del presidente- no se pudo mantener en secreto, y las presiones fueron tantas que Carod-Rovira renunció a su cargo en el gobierno catalán).

¿Negociador y terrorista?

Paradójicamente, el tribunal reconoce en su sentencia que estos contactos con miembros de la organización pueden explicarse “en el contexto de la preparación de las negociaciones que se avecinan en 2006 entre el gobierno español y ETA, la recaudación de contribuciones de activistas experimentados, incluso históricos, con diferentes experiencias, podría resultar esencial”. Una situación extraña en la que es designado negociador de paz y acusado de preparar actos terroristas.

Tras la investigación relacionada con el registro de su vivienda en Ariège en 2013, comienza otro juicio. Siempre se le juzga en su ausencia. En sentencia dictada el 1 de julio de 2017, el Tribunal Penal de París lo condenó a ocho años de prisión, por “el seguimiento de su actividad dentro de la organización terrorista ETA” entre 2011 y 2013. Una vez más, el tribunal reconoce su participación en “conversaciones secretas con emisarios del gobierno español” durante este período. Entonces, ¿es un negociador en la sombra o un terrorista?

Dado que fue juzgado en ausencia, pudo oponerse a estas dos condenas, y será juzgado nuevamente por estos dos casos del 19 al 22 de octubre en París. “Desafiando todas las reglas diplomáticas elementales, el Estado francés ha optado por procesarme. Favorece el enfoque único, criminal, y se niega a reconocer los esfuerzos realizados para salir del enfrentamiento violento. Es más, se corre el riesgo de enviar un mensaje, ¡ay! tan peligroso, de que la paz solo se puede construir con la fuerza y ​​la coacción”, se irrita Ternera quien considera que estos procesamientos “ponen en tela de juicio la seguridad diplomática que debe estar garantizada a cualquier persona que participe en negociaciones ”.

Apela a una “justicia transicional”

Aunque ETA se disolvió, el problema no ha finalizado. Las cárceles francesas y españolas todavía están llenas de reclusos vascos con largas condenas. Según una fuente judicial, “hay 34 personas encarceladas en Francia por actos de terrorismo vinculados a la organización ETA”. Por ejemplo, el fiscal antiterrorista subraya “la gravedad de los cargos contra Frédéric Haramboure, Jacques Esnal y Jean Parot, condenados el 19 de junio de 1997 por el Tribunal de lo Penal de París a cadena perpetua por su participación en un comando de ETA operativo desde 1978 hasta 1989. Este comando es considerado responsable de 22 atentados que dejaron 38 muertos y más de doscientos heridos, algunos de los cuales son directamente imputables a los condenados ”.

Josu Ternera pide el apaciguamiento y la “justicia transicional” en el conflicto vasco, “que por definición significa introducir flexibilidad en la aplicación del Estado de derecho”. Según él, se debe hacer una “reparación”y también se debe realizar un trabajo de memoria, “para que el conflicto no continúe”.

Pero Emmanuel Macron, el jefe de Estado, dio pocas esperanzas para tal solución del conflicto. En Biarritz, al día siguiente de la captura de Ternera, dijo: “La reconciliación política, el tema de las armas, no quita nada y no merece la amnistía. “

