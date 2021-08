LA PASIÓN SEGUN SANTUCHO. Una “puesta en valor” y contexto de La Masacre de Trelew, que marcó a más de una generación

Juan José SalinasCine, Documentales, Exterminio, Fotografía, Historia, Literatura, Periodismo, Política nacional

Mario Santucho lleva muy bien el peso de ser hijo de su padre homónimo (el jefe guerrillero se llamaba Mario Roberto Santucho) e integra el aristocrático grupo de muy buenos periodistas, todavía jóvenes. Como director de la ya legendaria revista Crisis (creo que esta es su quinta época). La conmemoración de la Masacre de Trelew le da la oportunidad de explicarles a los pibes y no tanto la razón de una persistencia (ese ametrallamiento no debe olvidarse, como no deben olvidarse el bombardeo de Plaza de Mayo o los fusilamientos de junio de 1956 si queremos que crímenes así no se repitan). Y como el recuerdo de aquella tragedia describe a una generación, los parecidos y diferencia con la generación que el integra (a la que no sé por qué, los medios llaman “Generación X”. En su ameno, emotivo relato, describe su crianza y trasmite sus valores, Merece la pena. Tanto como ver, invitar a ver y comentar la película de Mariana Arruti cuyo enlace ofrecemos a continuación de Santucho en el Archivo Nacional de la Memoria.

