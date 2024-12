SIRIA: La guerra civil no terminará hoy y los peor para los sirios está por venir, dice un alto funcionario de Rusia

Compartí

Cómo lograron los yihadistas en pocos días lo que no pudieron en 14 años de guerra

Una nota publicada en Ria Novosti analiza cómo en una semana y media los grupos extremistas armados lograron más que en los 14 años de guerra y qué futuro le espera al país.

EL medio ruso hace una crónica de los hechos entre el 27 de noviembre cuando los yihadistas del Hayat Tahrir al-Sham (HTS), y el paramilitar Ejército Nacional Sirio (ENS) patrocinado por Turquía, lanzaron una operación llamada «Contener la Agresión» en la provincia de Idlib y la mañana del domingo 8 de diciembre cuando capturaron la capital del país, Damasco.

Al mismo tiempo, en el sur del país se reactivó el grupo armado Ejército Sirio Libre, que cuenta con el apoyo de Washington. Lograron tomar el control de las provincias de Daraa y Suwayda (ambas a unos 100 km de Damasco), explica Ria Novosti.

El medio ruso dice que «no fue una ofensiva sino una marcha» -lo que en España se diría «un paseo militar»- porque el HTS dos días después de controlar Idlib, tomó Alepo (una ciudad simbólica que fue un punto de inflexión en la guerra, cuando en 2016 fue liberada por el gobierno), casi sin resistencia. De allí avanzaron a Homs, un punto clave en la conexión con Damasco, sin encontrar ninguna resistencia seria. El sábado por la tarde tomaron la ciudad y el destino de Damasco quedó sellado. El domingo por la mañana los yihadistas aparecieron en la capital en la televisión diciendo que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad había sido derrocado.

Al-Assad, había sido informado por la inteligencia iraní con antelación de los planes de Washington, Turquía e Israel. El presidente sirio intentó todo tipo de negociaciones -en las cuales no participó Rusia- que fracasaron. Al-Assad habría intentado negociar con Estados Unidos, ofreciendo no prestar más apoyo a las fuerzas regionales pro iraníes a cambio de que el gobierno mantuviera el control de las provincias alauitas. A las diez de la noche del sábado, los gobiernos de algunos países árabes -entre ellos Egipto- aconsejaron al presidente sirio que abandonara el país. Tras horas de especulaciones sobre el destino de Bashar al-Asad, el ministerio de Exteriores de Rusia comunicó que el ex presidente se encontraba en Moscú con su familia, y que habían recibido asilo político. Las redes sociales rusas comentan que han llegado dos aviones más desde Siria que al parecer transportarían miembros del gobierno y altos mandos militares.

La nota de Ria Novosti y otras publicadas en medios rusos dan a entender que el gobierno y los altos mandos militares no querían participar otra vez en una guerra. De hecho, el gobierno daba la orden al ejército y a los aliados chiítas de abandonar las posiciones de combate. Ria Novosti señala que «el propio ejército sirio no logró sacar las conclusiones necesarias del conflicto de 14 años y resultó ineficaz», otros medios rusos en un velado reproche dicen que cada pueblo elige su destino, y se preguntan si los sirios no habían aprendido nada.

En todo caso es muy difícil juzgar a un pueblo víctima de una larga guerra de agresión. De todos modos, lo peor está por venir, como señaló el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia.

NOTA EN REVUELTA GLOBAL

.