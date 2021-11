MEGAESTAFA. La admisión de Macri de que le traspasó el multimillonario préstamo del FMI a los bancos no debe quedar impune

Juan José SalinasPolítica nacional

Tampoco el FMI puede fingir demencia ante el hecho clamoroso de que al desembolsar el préstamo más grande su historia violó groseramente sus estatutos. Que entre otras cosas, prohiben tajantemente que se utilicen para la fuga de divisas.

Hace un rato me puse a escribir de un tirón lo que pomposamente podría llamarse una nota editorial, pero que los periodistas españoles también podrían minimizar como “una parida”.

No obstante, trata del tema más grave y gravitante que pesa como una losa sobre los argentinos, que por más pobres o indigentes que sean tendrán que pagar mil dólares por cabeza por el pase de manos de Macri que se los dio a los bancos (en realidad, a los fondos de inversión) para que, a través de la Leliqs y otros bonos y manganetas, terminen en guaridas fiscales.

Perplejidad

El oficio periodístico produce desgaste y escepticismo ante la reiterada comprobación de que no está dentro de la naturaleza humana el progreso moral. Quizá se haya perdido un poco la consuetudinaria costumbre de saquear y degollar, pero eso se debe al progreso técnico: hoy los robos más eficientes son de guante blanco y las mayores matanzas lo son por hambrunas, epidemias y enfermedades fácilmente curables. Y, si con todo ello no alcanza, con una amplia panoplia de armamentos, algunos muy sofisticados.

Constatar una y otra vez que cunde la idiotez en el sentido literal del término perfora las almas más acorazadas, emponzoñadas al corroborar por enésima vez como, al decir de los ibéricos, nos marean exitosamente la perdiz o, como dicen los lunfas, nos la mandan cambiada.

Porque cualquiera que tenga buena fe y conserve un mínimo raciocinio puede ver que el principal tema que debería desvelarnos es el desangrarse la nación a través de la multimillonaria evasión de los exportadores (sobre todo de cereales y a través del Paraná, a lo Vicentín) amparados en los dichos cínicos del ex presidente –un delincuente polirubro además de contrabandista y evasor serial–, acerca de que nadie puede hacerse rico si paga impuestos.

La admisión

Ese es el tema de fondo, pero el de “rabiosa actualidad” es o debería ser (no la cortina de humo armada por Magnetto y sus secuaces en torno al kioskero asesinado por un joven que había salido de la cárcel por orden de la justicia tras cumplir una condena, noticia que desgraciadamente es casi habitual y cotidiana) que Macri haya dicho lo más campante que los casi 45 mil millones de dólares que el FMI le dio a instancias de Trump para que ganara las elecciones, él y sus cómplices los fugaron. Dicho con sus palabras, que se los dio a los bancos.

Se trata nada menos que de la admisión del mayor delito económico perpetrado en toda la historia de Latinoamérica, todavía peor que el empréstito con la Baring Brothers.

¿Puede naturalizarse que además de pretender que paguemos esda cifra sideral y casi inconcebible de la que no hemos visto un centavo, él y sus secuaces se burlen de nosotros?

¿Que lo hagan impunemente porque el poder real logró que millones de globertes no vean más allá del alza artificial del dólar negro, marginal?.

¿Que ignoren olímpicanente que prometen deponer a Alberto y Cristina con un golpe institucional diz que blando?

¿Que los voten cuando están tan ensoberbecidos que dicen con todas las letras que les quitarán derechos y reiniciaran el saqueo?

De aqui hasta después de las elecciones no deberíamos hablar de otra cosa que de la admisión de Macri.

Y el gobierno debería utilizar su verborrea para enrostrarle al FMI su corresponsabilidad en la megaestafa, difundir el pleito urbi et orbi, buscar solidaridades y convertirlo en un planetario caso líder.

Luego de la nutritiva entrevista de Darío Villarruel al líder de los empleados bancarios, Sergio Palazzo, la noticia del dia: la primera reacción del gobierno tal como la dio Ámbito Financiero.

La Procuración del Tesoro pidió la indagatoria del expresidente Mauricio Macri en la causa en la que denunció, a principios de 2021, una maniobra “defraudatoria” en perjuicio del Estado mediante la contratación de deuda externa con el FMI durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Mediante un escrito de diez páginas presentado en el expediente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, consideró que “se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos”. Zanini, junto con el subprocurador Horacio Pérez Diez, entregó un pendrive con la entrevista que el expresidente Macri concedió a un canal de noticias de TV por cable en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado “para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir”. “Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional“, sostuvo el escrito de la Procuración. Además de la supuesta malversación, el escrito advierte que también pudieron haberse cometido “los presuntos lícitos de violación de deberes de funcionario público y defraudación a la Administración Pública Nacional”. La causa penal fue iniciada a instancias del presidente, Alberto Fernández, quien anunció la querella criminal en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en 2021.Según Zanini, el expresidente Macri “contradictoriamente pretende negar, aunque lo admite luego de manera expresa” el destino del dinero remitido por el FMI: “La generación de activos externos de libre disponibilidad (fuga de divisas)”.”Los dichos del ingeniero Macri en la entrevista periodística vienen a avalar aquella premisa referida a la salida masiva de divisas, acreditada suficientemente con las constancias arrimadas a la causa”, resumió el escrito.

